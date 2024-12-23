Цены на продукты питания за прошедшую неделю: что подешевело? Данные представили в Комитете торговли МТИ РК.

За прошлую неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%.

Этот показатель является одним из самых низких за последние 10 лет.

На прошлой неделе цены на сахар и пшеничную муку снизились на 0,2% на рис — на 0,4%, на гречневую крупу — на 0,9%.

Цены на хлеб, рожки, молоко и кефир остались стабильными (0,0%).

Также наблюдается небольшой рост цен на говядину, творог и яйца — на 0,1%.

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