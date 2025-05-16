В апреле годовая инфляция в стране ускорилась, составив 10,7% (в марте – 10,0%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 18 регионах, а замедление — в 1 регионе. Также в одном регионе инфляция сохранилась на прежнем уровне.

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в г. Астана – 13,8%.

Цены на продовольственные товары в апреле ускорились до 8,5% г/г (в марте – 7,6%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,2%), а минимальный – в Кызылординской области и г. Алматы (по 6,8%).

Темп роста цен на непродовольственные товары в апреле замедлился до 8,9% г/г (в марте – 9,1%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,8%), минимальное – в Павлодарской области (5,9%).

Цены на платные услуги в апреле ускорились до 15,7% г/г (в марте – 14,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в г.Алматы (20,0%), значительно ниже – в Павлодарской области (8,6%).

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