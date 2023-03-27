Цены на продукты питания пошли вниз, но не везде. Какова ситуация в Костанае?

За две недели в супермаркетах изменились цены на шесть товаров из списка социально значимых продуктов, передает zakon.kz

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Из них четыре подешевели и два стали дороже.

Подешевел картофель. Если раньше был только овощ от местного хозяйства по цене 153 тенге на развес и по 215 тенге, упакованный в сетки, то теперь появился расфасованный по пакетам и даже взвешенный с надписью «из стабфонда» по 110 тенге за килограмм.

В этом же списке куриное яйцо, но изменилась цена только на большой лоток из 30 штук. Две недели назад его продавали по 1380 тенге, теперь –1185 тенге. Упаковки по десять штук также продают по 549 тенге от петропавловской птицефабрики и по 565 тенге от костанайской.

Что касается разных видов мяса, то больше всего снизились цены на окорочка. По акции сразу на 208 тенге. В начале марта их предлагали по 1123 тенге, теперь по 915.

Мясо бройлеров как и раньше стартует от 1538 тенге.

Уменьшилась и начальная цена на свинину, некоторые кусочки можно купить от 1600 тенге за кило, а мякоть с косточкой осталась на уровне 2300 тенге.

На уровне начала марта осталась цена на говядину – от 2100 до 4000 тенге в зависимости от части туши.

Среди подросших в цене морковь – стоимость продукта от местного производителя вернулась к уровню середины февраля и составила 109 тенге.

Также с середины февраля каждые две недели добавляет к прежней цене по 100 тенге конина. Теперь ее стартовый ценник – 3000 тенге.

Что касается остальных товаров, то они сохраняют ценовую стабильность. После резкого снижения в начале марта до 399 тенге удерживает позиции развесная гречка из стабфонда. Рис на развес можно также купить по цене от 515 тенге, расфасованные макароны по 295-299 тенге. После почти недельного отсутствия в супермаркете появился лук из стабфонда по 145 тенге. Пока его не было, костанайцам предлагали этот овощ по 253 тенге.

Среди овощей самый стабильный ценник с конца января держит свекла: ее продают по 185 тенге.

Пакет муки весом два килограмма предлагают с середины декабря 2022 года по 639 тенге. Стоимость двух остальных товаров не менялась с начала этого года. Цена за литр масла составляет от 859 до 953 тенге в зависимости от производителя и 405 тенге за литр молока.

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