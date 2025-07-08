В Правительстве подвели итоги инфляции за полугодие.
«Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился до 1%, а в июне – на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%. При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель – на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь – на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными», – отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
В Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге. Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали сахар из свеклы – с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн; масло растительное – с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн; масло сливочное – с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн; мука – с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн; кисломолочная продукция – со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн; молоко обработанное – с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.
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