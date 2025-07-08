«Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился до 1%, а в июне – на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%. При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель – на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь – на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными», – отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.