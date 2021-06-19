Цены на продукты в Казахстане взлетят из-за засухи на 40% – эксперт

Казахстану угрожает экстремальная засуха. Особенно жаркая погода ожидается в регионах, где расположены посевные площади. Это Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Мангыстауская и Костанайская области. Прогноз синоптиков встревожил не только аграриев и фермеров, но и экономистов. Ведь если засуха погубит урожай, это приведет в масштабным негативным последствиям для экономики и потребителей. Каким именно, рассказывает 31 канал.

Сразу в шести областях Казахстана в июне ожидается экстремальная засуха. Осадков будет так мало, что влаги не хватит для полноценного питания растений. В «Казгидромете» предупредили об этом Министерство сельского хозяйства. Сильная засуха может усугубить ситуацию в Кызылординской и Мангистауской областях, где из-за нехватки кормов для скота погибло около двух тысяч голов. Депутаты даже предлагали объявить там чрезвычайную ситуацию. Экономист Меруерт Махмутова считает, что падеж скота и не урожайность приведут к повышению цен на 40 %. Это будет не сразу, но к концу года почувствует каждый, передает informburo.kz

«Результатом этого будет рост цен, – прогнозирует эксперт. – Сейчас уже Россия запрещает экспорт гречки, и это приведет к росту цен. Гречку могли бы и свою производить, главное не выводить за рубеж».

В Управлении сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области уверяют, что к засухе готовы. Фермеры могут добровольно застраховать посевы. Если система зарегистрирует сильную жару, то страховая компания сделает выплаты. Чиновники добавляют: в самом засушливом Абайском регионе, посевов нет, там лишь пастбища.

«Мы можем обеспечить те регионы, в которых корма не сеются, компенсировать другими районами, где есть корма. В-третьих, по гречихе, по пшенице и масличным культурам у нас как такового дефицита не будет, но повышение цен прогнозируется», – говорит Ертай Куанбаев, руководитель отдела животноводства управления сельского хозяйства ВКО

В Ассоциации фермеров Казахстана тоже пока не спешат делать выводы. Они уверяют, что важнее для урожайности овощей и зерновых культур погода в июле.

«Осенние посевные работы только начались. Хоть и жарко, но земля еще хранит влагу. Если будут дожди, то все наладится. Если и дальше будет жарко, то это уже плохо», – поясняет Акпар Мауленов, исполнительный директор Ассоциации фермеров Казахстана

На погоду надейся, но и сам не плошай. Экономист отмечает, что одни и те же проблемы у аграриев возникают из года в год. Причина тому – неэффективное управление сельским хозяйством, говорит Меруерт Махмутова. А спрос всегда с фермеров, хотя у них нет оборотных средств для полива и семенного фонда. Чтобы поднять эффективность производителей сельхозпродукции, нужно обеспечить сельчан землей и госсубсидиями, считает эксперт.

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