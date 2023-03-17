Цены на продукты выросли за неделю в Казахстане

В Казахстане постепенно растут цены на социально значимые продовольственные товары. За прошедшую неделю они повысились на 0,1%, сообщает zakon.kz

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Средняя цена на некоторые товары на 14 марта 2023 года в Казахстане:

кефир 2,5% — 385 тенге за литр;капуста — 119 тенге за кг;масло сливочное — 3591 тенге за кг.

В годовом выражении цены на продукты выросли на 17,2%, следует из данных Бюро национальной статистики. В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Для сравнения: неделей ранее цены на продовольственные товары повысились на 0,2%.

В Казахстане назвали регионы с быстрорастущими ценами на продукты. Больше всего еда подорожала в Мангистауской области: сразу на 31,5% за год.

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