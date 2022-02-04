Цены на растительное масло достигли новых рекордов в мире

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в январе составило 135,7 пункта, что на 1,1% выше уровня декабря. Этот индекс позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

Значительнее всего за январь выросло среднее значение индекса цен на растительные масла: после некоторого сокращения в декабре оно прибавило 4,2%, достигнув нового рекордного уровня. Рост затронул котировки всех основных видов растительных масел, чему способствовало увеличение цен на сырую нефть.

Цены на пальмовое масло выросли в основном из-за опасений, обусловленных возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии – главного мирового экспортёра этого продукта.

Котировки соевого масла поддержал сильный импортный спрос, в первую очередь со стороны Индии.

Росту цен на рапсовое масло способствовало дальнейшее сокращение предложения;

Котировки подсолнечного масла поднялись в результате снижения предложения, и активного импортного спроса на международных рынках.

«К росту цен на растительные масла, которые достигли новых рекордных уровней, привело снижение экспортных возможностей, а также иные факторы, ограничивающих предложение, прежде всего такие, как дефицит рабочей силы и неблагоприятные погодные условия. Есть основания полагать, что последствия этих факторов в краткосрочной перспективе преодолеть не удастся», – отметил директор отдела рынков и торговли ФАО Бубакер Бен-Бельхассен.

Среднее значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4%, и, таким образом, рост этого индекса продолжается уже пятый месяц подряд, причём значительнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

Индекс цен на зерновые в январе увеличился незначительно и всего лишь на 0,1% превышает декабрьский показатель.

Среднее значение индекса цен на мясо в январе также незначительно выросло: цены на говядину достигли пиковых значений, поскольку международный импортный спрос превысил экспортное предложение, при этом цены на баранину и мясо птицы несколько снизились из-за того, что экспортное предложение оказалось выше импортного спроса. Котировки свинины незначительно выросли, в том числе из-за увеличения производственных издержек и связанного с этим снижения предложения на международных рынках.

Индекс цен на сахар по итогам января снизился на 3,1%; это единственный подиндекс, продемонстрировавший подобное снижение. Оно связано с благоприятными прогнозами в Индии и Таиланде – ведущих странах-экспортёрах, а также с увеличением количества осадков и снижением цен на этанол в Бразилии.