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Цены на сигареты планируют снова повысить с 1 апреля

kapital.kz

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Министерство финансов подготовило проект приказа, который предусматривает повышение цен на сигареты с 1 апреля 2022 года сообщает zakon.kz.

Так, предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

  • 590 тенге с 1 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года;
  • 630 тенге с 1 января 2023 года.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что с 1 марта минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы установлена в размере:

  • 550 тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;
  • 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;
  • 600 тенге с 1 января 2023 года.
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