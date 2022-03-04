Цены на сигареты планируют снова повысить с 1 апреля

kapital.kz
Министерство финансов подготовило проект приказа, который предусматривает повышение цен на сигареты с 1 апреля 2022 года сообщает zakon.kz.
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Так, предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:
- 590 тенге с 1 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года;
- 630 тенге с 1 января 2023 года.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что с 1 марта минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы установлена в размере:
- 550 тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;
- 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;
- 600 тенге с 1 января 2023 года.
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