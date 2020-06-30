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Цены на сигареты вырастут с 1 июля

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С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы устанавливается минимальная розничная цена в размере 440 тенге, передает zakon.kz.

В настоящее время (в период с 1 января по 30 июня 2020 года) минимальная розничная цена на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы составляет 420 тенге, — отметили в ДГД по Мангистауской области.

Напомним, минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы утверждены постановлением Правительства РК от 4 апреля 2007 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы».

С 1 января 2021 года минимальная розничная цена на сигареты и папиросы составит 460 тенге.

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