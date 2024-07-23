Цены на социально значимые продукты питания завышали в Костанае

С начала года штраф в размере 300 месячных рассчетных показателей наложили на 7 объектов бизнеса. Сегодня в городе функционирует 350 социальных полок. Цены мониторит специальная группа каждый месяц.

Всего в Костанае сегодня работает 1523 торговых объекта, 53 супермаркета, 55 мини-маркетов и 1415 магазинов «у дома». Как заявили в городском отделе предпринимательства, с владельцами торговых точек постоянно проводится информационно-разъяснительная работа, чтобы они не превышали 15-процентной торговой надбавки на социально-значимые продукты.

«Повышение цен за неделю на картофель — 2,9%, морковь — 1,8%. Картофель и морковь повышение цен связан о с повышением отпускных цен поставщиков. На картофель заключены форвардные договоры в объеме 650 тонн раннего урожая. На морковь аналогично в объеме 250 тонн», — озвучила руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная.

А вот например, на яйцо цена хоть не намного, но снизилась, с 488 тенге до 483 тенге за десяток. В целом в городе постоянно ведется мониторинг на социально значимые продукты питания. Сегодня в Костанае функционируют 350 социальных полок. Проверку в магазинах проводит специальная группа, в числе которой представители департамента торговли и защиты прав потребителей, управления сельского хозяйства, отдела предпринимательства и СПК «Тобол». С начала года было оштрафовано 7 объектов бизнеса за превышение цен.

Также для стабилизации цены на социальный хлеб, СПК реализует муку по 100 тенге за килограмм, при этом цена хлеба не должна превышать 90 тенге за булку. Пекарнями в день выпекается более 9 тысяч булок социального хлеба и отпускается в 45 торговых точках города. В среднем на один магазин приходится 240 булок.

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