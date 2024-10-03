В неделю с 24 сентября по 1 октября стоимость по РК в среднем выросла сразу на 2,4%. Более резкая динамика за семь дней в последний раз отмечалась около двух с половиной лет назад, в аномальном марте 2022-го, следует из данных БНС АСПиР РК.

Из обследованных городов самое резкое подорожание фиксируется в Алматы. Здесь соль за неделю прибавила в цене сразу 13,8%, передает Телеграм-канал @DataHub_FCBK.

«Интересно, что в центре Алматинской области, городе Конаев, соль, напротив, подешевела – на 1,2%. Так что теперь товар в мегаполисе стоит в среднем на 10 тенге и 12% дороже, чем в Конаеве, хотя неделю назад в Алматы получалось чуть дешевле. К концу июня в Астане соль по сравнению с началом года «официально» подешевела на 10,8%, а «экспериментально» подорожала на 3,6%. В двух других регионах разрыв не особо резкий. В Алматы соль за тот же период подорожала на 1,5% при традиционных подсчетах, на 4% — при экспериментальных; в Карагандинской же области получилось минус 0,1% по классической оценке и плюс 1,1% по чекам», — сообщает телеграм-канал.

По традиционным подсчетам получается, что в Астане соль по-прежнему стоит на 9,4% меньше, чем в начале года, тогда как в Караганде цены стали на 1,3% больше, а в Алматы – на 23% больше.

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