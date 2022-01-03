Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт

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Цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно. Об этом заявил Олжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть», передает МИА «Казинформ».
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«Цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно. Это такой же рыночный товар, как и все остальное, причём с высокой долларовой себестоимостью — как и добыча нефти. Так как основное оборудование, материалы, расходники — либо импорт, либо зависят от международных цен. К примеру, тот же металл — да он производится в РК, но полностью в корреляции от мировых цен», — сказал Олжас Байдильдинов.
По его словам, на сегодняшний день в РК самая низкая цена на сжиженный газ и в регионе, и в мире. На 27 декабря, по данным Global Petrol Prices, в нефтедобывающем Азербайджане литр стоит 166 тенге, в России — 182, Кыргызстане — 203, Беларуси — 212, Грузии — 275, Украине — 303. Это в разы больше, чем у нас. «С 2019 года сжиженный газ торгуется на открытых биржевых площадках, и с начала 2022 года цена формируется рынком на основе спроса и предложения. Любой желающий может пройти аккредитацию на биржевой площадке ETS.kz и участвовать в торгах, либо просматривать результаты торгов. Это правильная мера — цены на все товары и услуги должны форсироваться на рыночных условиях. Ни Министерство энергетики, ни акимат Мангистауской области не могут влиять и вмешиваться в торги», — заключил спикер.
Напомним, в 2019 году согласно Закону РК «О газе и газоснабжении» начался переход на торги сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки. Поэтапно в течение трёх лет (2019-2021 гг.) объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-ый переход торгов СНГ через товарные биржи (за исключением реализации СНГ для промышленных потребителей, использующих СНГ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки).
Ранее в акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ. В ведомстве также ответили на часто задаваемые вопросы.
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