С 25 декабря 2025 года мобильный оператор поднимет стоимость услуги «Ежедневный пакет» на нескольких действующих и архивных тарифах. Цена услуги составит от 390 до 450 тенге в сутки, передает finratings.kz
В компании пояснили, что корректировка стоимости связана с ростом расходов на развитие и модернизацию сети, её обслуживание, а также с изменениями в налоговом законодательстве.
Какие тарифы подорожают
Услуга «Ежедневный пакет» автоматически подключается, если на балансе абонента недостаточно средств для списания основной абонентской платы.
Новые расценки будут следующими:
- Тариф Promo Smart
- было: 300 тенге;
- станет: 390 тенге.
- Тарифы Super SMART Pro и Expert Pro __PH_BLOCK_1__
- Тарифы SMART edition + и EXPERT PLUS __PH_BLOCK_2__
Как отключить «Ежедневный пакет»
Оператор напоминает, что услуга предназначена для того, чтобы абонент оставался на связи, даже если он вовремя не пополнил баланс. Вместе с тем клиентам предоставляется возможность отказаться от неё, если они не хотят дополнительных списаний.
Отключить «Ежедневный пакет» можно с помощью команды:
*258*1#.
Сообщение об изменении условий основано на официальном уведомлении мобильного оператора.
Скончался Асанали Ашимов
Новогодний корпоратив в Казахстане: цены доходят до 100 тысяч тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.