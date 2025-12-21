С 25 декабря 2025 года мобильный оператор поднимет стоимость услуги «Ежедневный пакет» на нескольких действующих и архивных тарифах. Цена услуги составит от 390 до 450 тенге в сутки, передает finratings.kz

В компании пояснили, что корректировка стоимости связана с ростом расходов на развитие и модернизацию сети, её обслуживание, а также с изменениями в налоговом законодательстве.

Какие тарифы подорожают

Услуга «Ежедневный пакет» автоматически подключается, если на балансе абонента недостаточно средств для списания основной абонентской платы.

Новые расценки будут следующими:

Тариф Promo Smart было: 300 тенге; станет: 390 тенге.

Тарифы Super SMART Pro и Expert Pro __PH_BLOCK_1__

__PH_BLOCK_1__ Тарифы SMART edition + и EXPERT PLUS __PH_BLOCK_2__

Как отключить «Ежедневный пакет»

Оператор напоминает, что услуга предназначена для того, чтобы абонент оставался на связи, даже если он вовремя не пополнил баланс. Вместе с тем клиентам предоставляется возможность отказаться от неё, если они не хотят дополнительных списаний.

Отключить «Ежедневный пакет» можно с помощью команды:

*258*1#.

Сообщение об изменении условий основано на официальном уведомлении мобильного оператора.

