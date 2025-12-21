USD 517.66 EUR 606.49 RUB 6.44

Цены на тарифы вырастут с 25 декабря для абонентов

— Сегодня, 16:45
Изображение для новости: Цены на тарифы вырастут с 25 декабря для абонентов

Фото Н.Луговской/alau.kz

С 25 декабря 2025 года мобильный оператор поднимет стоимость услуги «Ежедневный пакет» на нескольких действующих и архивных тарифах. Цена услуги составит от 390 до 450 тенге в сутки, передает finratings.kz

В компании пояснили, что корректировка стоимости связана с ростом расходов на развитие и модернизацию сети, её обслуживание, а также с изменениями в налоговом законодательстве.

Какие тарифы подорожают

Услуга «Ежедневный пакет» автоматически подключается, если на балансе абонента недостаточно средств для списания основной абонентской платы.

Новые расценки будут следующими:

  • Тариф Promo Smart
    • было: 300 тенге;
    • станет: 390 тенге.
  • Тарифы Super SMART Pro и Expert Pro __PH_BLOCK_1__
  • Тарифы SMART edition + и EXPERT PLUS __PH_BLOCK_2__

Как отключить «Ежедневный пакет»

Оператор напоминает, что услуга предназначена для того, чтобы абонент оставался на связи, даже если он вовремя не пополнил баланс. Вместе с тем клиентам предоставляется возможность отказаться от неё, если они не хотят дополнительных списаний.

Отключить «Ежедневный пакет» можно с помощью команды:
*258*1#.

Сообщение об изменении условий основано на официальном уведомлении мобильного оператора.


Изображение 4 для Скончался Асанали Ашимов

Скончался Асанали Ашимов

На 89-м году жизни ушёл из жизни легендарный казахстанский актер и режиссёр Асанали Ашимов. Об...
Сегодня, 15:35

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.