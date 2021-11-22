Цены на топливо в РК так и будут свободно плавать, то есть расти

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В первых числах ноября о необходимости сдерживать аппетиты торговцев топливом высказался президент РК Касым-Жомарт Токаев, предложив вернуться к регулированию цен на ГСМ.
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Но сегодня на встрече с сенаторами министр энергетики Магзум Мирзагалиев дал понять, что исполнить поручение президента не в силах.
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«Цена на ГСМ не будет регулироваться. Невозможно регулировать, потому что при обсуждении цены на ГСМ мы должны помнить о двух вещах: независимости от цены на мировой Brent, а также цене подрядчика. Здесь не должна быть большая разница от сформированной цены. В этом году сложился дефицит дизтоплива. Одна из причин — большая разница в цене по сравнению с соседними странами», — пояснил глава Минэнерго.
По его словам, чтобы исправить ситуацию, министерство сегодня готовится определить чёткие сроки ремонтов трёх казахстанских НПЗ, сформировать запас материально-технической базы, а также усилить контроль за нефтебазами, установив на них счётчики топлива. Сделать всё это планируется до конца текущего года.
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