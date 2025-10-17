С 16 октября в Казахстане вступил в силу мораторий на рост цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Мера будет действовать до стабилизации уровня инфляции в стране.
Как сообщили в правительстве, решение направлено на сдерживание цен и поддержку внутреннего рынка ГСМ в условиях экономической нестабильности.
Контроль за выполнением моратория поручен Министерству энергетики, которое совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов будет отслеживать цены на топливо и обеспеченность рынка.
Ведомства также должны оперативно реагировать на возможные перебои с поставками и случаи необоснованного повышения цен на заправках.
Власти подчеркивают, что введение моратория позволит избежать дефицита и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива, не допуская роста расходов для населения и бизнеса.
