Цены на топливо заморожены: в Казахстане введён мораторий на бензин и дизель

10:27
С 16 октября в Казахстане вступил в силу мораторий на рост цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Мера будет действовать до стабилизации уровня инфляции в стране.

Как сообщили в правительстве, решение направлено на сдерживание цен и поддержку внутреннего рынка ГСМ в условиях экономической нестабильности.

Контроль за выполнением моратория поручен Министерству энергетики, которое совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов будет отслеживать цены на топливо и обеспеченность рынка.

Ведомства также должны оперативно реагировать на возможные перебои с поставками и случаи необоснованного повышения цен на заправках.

Власти подчеркивают, что введение моратория позволит избежать дефицита и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива, не допуская роста расходов для населения и бизнеса.



