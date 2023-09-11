Цены на вторичку упали. Что с арендой?

Казахстанский рынок жилья в августе 2023: рост цен на аренду, падение вторичного жилья, а первичка без изменений. Об этом говорится в Telegram-канал TENGENOMIKA.

По данным БНС АСПР РК, в августе 2023 года рынок жилой недвижимости в Казахстане демонстрировал признаки стагнации, за исключением цен на аренду. В целом за месяц и за год цены сложились следующим образом:

Перепродажа благоустроенного жилья -1,8% (-2,9% г/г). Средняя цена – 485,6 тыс. за 1 кв. метр (494,4 тыс. в июле).

Продажа нового жилья 0,0% (+4,4% г/г). 486,4 тыс. за 1 кв. метр (486,2 тыс. в июле).

Аренда благоустроенного жилья +2,3% (+17,0% г/г). Средняя цена – 4,8 тыс. за 1 кв. метр (4,7 тыс. в июле).

Тренд: Рынок жилой недвижимости Казахстана в августе показал серьезное падение цен на вторичное жилье почти на 2%. При этом, за месяц цены на первичку остались без изменений. Наконец, сегмент аренды за месяц ожидаемо подорожал на 2,3% в преддверии начала учебного года. При этом, не исключается и влияние фактора роста цен на услуги ЖКХ.

Текущая динамика цен официальной статистики указывает на существенную стагнацию в отрасли, поскольку такое серьезное месячное падение цен на вторичное жилье указывает на падение спроса, в то время как продажа новых домов практически стоит.

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