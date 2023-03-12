Цены на вторичное жилье в Костанае

Бюро национальной статистики озвучило данные по росту цен на жилье с февраля прошлого года по февраль нынешнего.

По их данным, стоимость на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожала в Актобе — на 25,4% и Актау — на 25,2%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Семей, Кызылорда, Актобе и Костанай, у нас цена подскочила на почти 31 процент.

«Это такой фактор, что вторичка всегда подтягивается по первичную стоимость. В некоторых городах вторичная недвижимость даже дороже первичной. Почему? Потому что первичная недвижимость сдается, как правило, в черновой отделке, куда нужны еще вложения, порядка может быть 10 процентов от стоимости покупки, ремонт сейчас недешёвое удовольствие», — сказала директор агентства по недвижимости Айгуль Сеитова.

Стоимость 1 квадратного метра первичного жилья в Костанай сейчас доходит до 500 тыс. тенге. Год назад можно было прибрести и за 400. Вторичка подорожала с 360 тыс. тенге за 1 квадрат до 440 тыс. тенге. Есть варианты, когда стоимость вторичного жилья доходит и до первички. Например, когда продаются большие, ухоженные квартиры «киевской» серии. При этом, как отмечает директор агентства недвижимости, с прошлого года на рынке Костаная часто можно наткнуться на квартиры, стоимость которых сравнительно ниже других, так называемые горячие предложения.

«Продают в основном иногородние, которые вступили в наследство, приезжают очень много из России, которые продают свою недвижимость, вступили в наследство, такие квартиры нужно продать быстро. Поэтому на них и цена очень хорошая, у нас всегда есть в продаже такие квартиры, которые выкупаются в основном клубом инвесторов, которые складываются и покупают такую горящую недвижимость», — говорит Айгуль Сеитова.

При этом риелторы отмечают, что спрос на покупку квартир, по сравнению с прошлым годом, серьезно снизился. Причина — снижение платежеспособности и отсутствие выгодных банковских ипотек. При этом спрос на арендное жилье все еще остается весьма высоким. И это несмотря на то, что аренда жилья за год подорожала в Костанае на примерно 52 процента.

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