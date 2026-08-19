Цены названы: 1 сентября состоится официальное открытие нового аквапарка

Уже завтра, 1 сентября, в 12:00 свои двери для посетителей торжественно откроет современный аквапарк. Администрация комплекса приглашает жителей и гостей города провести праздничный день на водных аттракционах.
Стоимость посещения и прейскурант
Стандартный тариф на посещение составляет 1 800 тенге за 1 час.
Также утверждена программа льгот для различных категорий граждан:
Бесплатный вход (льгота 100%):
Дети до 3 лет;
Дети-школьники из детских домов;
Инвалиды I и II групп.
Скидка 50% на посещение:
Дети от 3 лет и школьники;
Дети-школьники из многодетных семей;
Студенты;
Пенсионеры;
Инвалиды III группы.
Примечание: Для получения льгот и скидок необходимо предъявить соответствующие подтверждающие документы при покупке билетов.
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