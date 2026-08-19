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Цены названы: 1 сентября состоится официальное открытие нового аквапарка

— Сегодня, 22:57
Изображение для новости: Цены названы: 1 сентября состоится официальное открытие нового аквапарка

Кадр из видео Тикток


Уже завтра, 1 сентября, в 12:00 свои двери для посетителей торжественно откроет современный аквапарк. Администрация комплекса приглашает жителей и гостей города провести праздничный день на водных аттракционах.

Стоимость посещения и прейскурант

Стандартный тариф на посещение составляет 1 800 тенге за 1 час.

Также утверждена программа льгот для различных категорий граждан:

Бесплатный вход (льгота 100%):

 Дети до 3 лет;

 Дети-школьники из детских домов;

 Инвалиды I и II групп.

Скидка 50% на посещение:

 Дети от 3 лет и школьники;

 Дети-школьники из многодетных семей;

 Студенты;

 Пенсионеры;

 Инвалиды III группы.

Примечание: Для получения льгот и скидок необходимо предъявить соответствующие подтверждающие документы при покупке билетов.





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