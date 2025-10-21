В Казахстане перепишут ПДД: какие новшества ждут водителей





В Казахстане готовят очередные поправки в Правила дорожного движения. Проект прошёл публичное обсуждение на портале «Открытые НПА» и готовится к публикации. Изменения должны привести ПДД в соответствие с поправками в Закон «О дорожном движении», вступившими в силу 25 августа 2026 года, передает kolesa.kz

Одно из главных новшеств касается велосипедов с двигателем. Их приравняют к мопедам независимо от типа установленного мотора. Такой транспорт потребуется зарегистрировать и застраховать, а для управления им понадобятся водительские права. Передвигаться разрешат по проезжей части с соблюдением требований для мопедов. Соответствующие нормы уже закреплены в Законе «О дорожном движении».

Для электросамокатов из ПДД исключат разрешение ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Водителям самокатов и мопедов также запретят отпускать руль во время движения, кататься на одном колесе и перевозить груз, выступающий более чем на 50 сантиметров за габариты транспорта.

В правилах подробнее опишут малые электрические транспортные средства. К ним отнесут гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электрические скейтборды и другие устройства с похожими характеристиками.

Также в ПДД появятся понятия «беспилотное транспортное средство», «учебный автодром» и «парковочное пространство». Последним будут считаться не только обычные парковки, но и внутренние проезды жилых комплексов, подземные и многоуровневые стоянки, а также специально выделенные места вне автомобильных дорог.

Водителям запретят управлять автомобилем без действующего удостоверения соответствующей категории. Из правил уберут упоминание временных водительских прав. Отдельно уточнят требования к государственным номерам: они должны быть читаемыми, соответствовать стандарту и устанавливаться только в предусмотренных местах.

Ещё одна поправка предусматривает исключение общего запрета на стоянку автомобиля с работающим двигателем, если это создаёт неудобства жителям. Однако это не означает полную отмену ограничений на прогрев машин: отдельный запрет на стоянку с работающим двигателем продолжает действовать в жилых зонах, обозначенных соответствующим дорожным знаком.

Вернулись на каникулы и нет ОСМС: инструкция для студентов Казахстанцы, которые учатся очно в зарубежных вузах, имеют право на льготный статус в системе обязательного...

Казахстанцы накопили на депозитах больше, чем на пенсию Объём депозитов населения в банках Казахстана впервые превысил 30 трлн тенге. На фоне высоких ставок,...

Прицеп с 400 газовыми баллонами загорелся под Костанаем На автодороге областного значения Костанай — Введенка, в районе садового общества «Текстильщик-1», загорелся прицеп грузового...