В Казахстане перепишут ПДД: какие новшества ждут водителей

В Казахстане готовят очередные поправки в Правила дорожного движения. Проект прошёл публичное обсуждение на портале «Открытые НПА» и готовится к публикации. Изменения должны привести ПДД в соответствие с поправками в Закон «О дорожном движении», вступившими в силу 25 августа 2026 года, передает kolesa.kz
Одно из главных новшеств касается велосипедов с двигателем. Их приравняют к мопедам независимо от типа установленного мотора. Такой транспорт потребуется зарегистрировать и застраховать, а для управления им понадобятся водительские права. Передвигаться разрешат по проезжей части с соблюдением требований для мопедов. Соответствующие нормы уже закреплены в Законе «О дорожном движении».
Для электросамокатов из ПДД исключат разрешение ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Водителям самокатов и мопедов также запретят отпускать руль во время движения, кататься на одном колесе и перевозить груз, выступающий более чем на 50 сантиметров за габариты транспорта.
В правилах подробнее опишут малые электрические транспортные средства. К ним отнесут гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электрические скейтборды и другие устройства с похожими характеристиками.
Также в ПДД появятся понятия «беспилотное транспортное средство», «учебный автодром» и «парковочное пространство». Последним будут считаться не только обычные парковки, но и внутренние проезды жилых комплексов, подземные и многоуровневые стоянки, а также специально выделенные места вне автомобильных дорог.
Водителям запретят управлять автомобилем без действующего удостоверения соответствующей категории. Из правил уберут упоминание временных водительских прав. Отдельно уточнят требования к государственным номерам: они должны быть читаемыми, соответствовать стандарту и устанавливаться только в предусмотренных местах.
Ещё одна поправка предусматривает исключение общего запрета на стоянку автомобиля с работающим двигателем, если это создаёт неудобства жителям. Однако это не означает полную отмену ограничений на прогрев машин: отдельный запрет на стоянку с работающим двигателем продолжает действовать в жилых зонах, обозначенных соответствующим дорожным знаком.
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