Прицеп с 400 газовыми баллонами загорелся под Костанаем

На автодороге областного значения Костанай — Введенка, в районе садового общества «Текстильщик-1», загорелся прицеп грузового автомобиля. Площадь пожара составила семь квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Из опасной зоны они вынесли 400 пустых газовых баллонов объёмом 27 литров каждый.

В результате происшествия никто не пострадал.

В Костанае по итогам профилактических рейдов к административной ответственности за нарушение требований безопасности на водоёмах...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.