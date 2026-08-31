От физкультуры до искусственного интеллекта: как теперь будут оценивать казахстанских детей





Изменения в системе оценивания позволят педагогам внимательнее отслеживать успехи каждого ребёнка и своевременно корректировать процесс обучения. Об этом рассказала педагог-мастер из Павлодара Жанар Жаксылыкова.

По её словам, критериальная система оценивания сохраняется. Изменения коснутся форм, методов, приёмов и организации оценки знаний.

Одним из ключевых новшеств станет усиление роли формативного оценивания. Каждое выполненное учеником задание должно получить оценку или обратную связь. Это позволит учителю видеть прогресс ребёнка в течение четверти, вовремя замечать трудности и помогать справляться с ними.

Более разнообразными станут и формы промежуточного контроля. Помимо привычных заданий, школьникам могут предложить диктанты, изложения, контрольные, практические, проектные и исследовательские работы.

«Они позволят оценивать не только знания, но и умение применять их на практике. Такой подход будет способствовать развитию самостоятельности, критического мышления, умения работать с информацией, сотрудничать и находить решения», — отметила Жанар Жаксылыкова.

Оценивание также предусмотрено по таким предметам, как художественный труд, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, цифровая грамотность и искусственный интеллект. По мнению педагога, это поможет детям увидеть, что их способности и личный прогресс замечают в разных направлениях.

Больше профессиональной самостоятельности получат и учителя. Они смогут выбирать формы формативного оценивания, разрабатывать задания и адаптировать их с учётом потребностей школьников.

Для родителей оценивание также должно стать более содержательным: в центре внимания окажется не только итоговая отметка, но и реальный прогресс ребёнка — его сильные стороны и темы, над которыми ещё предстоит работать.

«Ценность изменений заключается в том, что оценивание становится не просто способом фиксации учебных результатов, а инструментом, который помогает ученику двигаться дальше, развиваться и улучшать свои результаты», — подчеркнула педагог.

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