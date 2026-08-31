Токаев предложил назначить Ерлана Карина вице-президентом Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул кандидатуру Ерлана Карина на должность вице-президента. Об этом глава государства заявил 31 августа на пленарном заседании Курултая, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил, что кандидатуру необходимо согласовать с депутатами. По его словам, вице-президент будет тесно взаимодействовать с Курултаем и выполнять полномочия, закреплённые в Конституции.
«Ерлан Карин — известный гражданин, который много лет работает на публичном поприще. Вы хорошо знаете его опыт и трудовой стаж. Считаю, что он достоин этой должности. Прошу поддержать его кандидатуру», — обратился Касым-Жомарт Токаев к депутатам.
Депутаты Курултая сегодня, 31 августа 2026 года, согласовали кандидатуру вице-президента и премьер-министра Казахстана.
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