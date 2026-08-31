Что придёт казахстанцам в банковское приложение с 1 сентября





С 1 сентября 2026 года казахстанцы начнут получать push-уведомления о начисленном налоге на имущество и земельные участки. Информация появится в приложениях Kaspi, Halyk и других банков второго уровня, сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Уведомление не является штрафом или требованием немедленно внести оплату. Оно позволит заранее узнать начисленную сумму, проверить правильность данных и уплатить налог до установленного срока — не позднее 1 октября.

Уведомления будут рассылать поэтапно

Рассылка пройдёт в три этапа:

1 сентября уведомления получат до одного миллиона налогоплательщиков;

4 сентября — ещё до двух миллионов человек;

7 сентября — остальные владельцы недвижимости и земельных участков.

Если сообщение не поступит в первые дни сентября, это не означает, что произошла ошибка: уведомление может прийти на следующем этапе.

Что необходимо проверить

После получения сообщения следует сверить указанные объект, имя собственника и сумму налога. Расхождения могут возникнуть, если не была учтена льгота, начисление оформлено на другого владельца, неверно указан срок владения или объект уже снесён либо признан аварийным.

Оплачивать спорную сумму до уточнения не рекомендуют. Необходимо обратиться с подтверждающими документами в орган государственных доходов по месту нахождения объекта. После корректировки новая сумма должна появиться на лицевом счёте.

Если все данные верны, оплатить налог можно через приложение банка, портал eGov.kz или сервис e-Salyq Azamat.

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