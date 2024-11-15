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Костанайскому приюту срочно нужен корм: долги растут

— Сегодня, 09:22
Изображение для новости: Костанайскому приюту срочно нужен корм: долги растут

Сгенерировано ИИ


2026 год оказался непростым для волонтёров, помогающих бездомным животным. Сейчас долг костанайского приюта за корм составляет около 500 тысяч тенге. Чтобы постепенно его погасить, волонтёры обращаются за поддержкой к горожанам.

Недавно председатель объединения «Надежда плюс» Александра Лебединская привезла в приют 20 мешков корма стоимостью 189 тысяч тенге. Однако такого запаса животным хватит всего на пять дней.

— Казалось бы, 20 мешков корма — это много, а 189 тысяч тенге звучит как внушительная сумма. Но для нас это всего пять дней жизни приюта. Корм остаётся самой большой статьёй расходов, — рассказала Александра Лебединская.

Приюту также необходимы строительные материалы для изготовления и ремонта будок и вольеров. Желающие помочь могут самостоятельно приобрести и привезти корм.

Поддерживают животных и обычные жители Костаная: горожане передают приюту фарш и другие продукты, которые волонтёры распределяют между собаками.



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