Костанайскому приюту срочно нужен корм: долги растут

2026 год оказался непростым для волонтёров, помогающих бездомным животным. Сейчас долг костанайского приюта за корм составляет около 500 тысяч тенге. Чтобы постепенно его погасить, волонтёры обращаются за поддержкой к горожанам.
Недавно председатель объединения «Надежда плюс» Александра Лебединская привезла в приют 20 мешков корма стоимостью 189 тысяч тенге. Однако такого запаса животным хватит всего на пять дней.
— Казалось бы, 20 мешков корма — это много, а 189 тысяч тенге звучит как внушительная сумма. Но для нас это всего пять дней жизни приюта. Корм остаётся самой большой статьёй расходов, — рассказала Александра Лебединская.
Приюту также необходимы строительные материалы для изготовления и ремонта будок и вольеров. Желающие помочь могут самостоятельно приобрести и привезти корм.
Поддерживают животных и обычные жители Костаная: горожане передают приюту фарш и другие продукты, которые волонтёры распределяют между собаками.
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