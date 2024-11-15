Костанайскому приюту срочно нужен корм: долги растут





2026 год оказался непростым для волонтёров, помогающих бездомным животным. Сейчас долг костанайского приюта за корм составляет около 500 тысяч тенге. Чтобы постепенно его погасить, волонтёры обращаются за поддержкой к горожанам.

Недавно председатель объединения «Надежда плюс» Александра Лебединская привезла в приют 20 мешков корма стоимостью 189 тысяч тенге. Однако такого запаса животным хватит всего на пять дней.

— Казалось бы, 20 мешков корма — это много, а 189 тысяч тенге звучит как внушительная сумма. Но для нас это всего пять дней жизни приюта. Корм остаётся самой большой статьёй расходов, — рассказала Александра Лебединская.

Приюту также необходимы строительные материалы для изготовления и ремонта будок и вольеров. Желающие помочь могут самостоятельно приобрести и привезти корм.

Поддерживают животных и обычные жители Костаная: горожане передают приюту фарш и другие продукты, которые волонтёры распределяют между собаками.

Кому можно не платить налог на имущество в 2026 году Налог на имущество физических лиц рассчитывают органы государственных доходов по месту нахождения недвижимости. В Департаменте...

В Костанайской области ожидаются мокрый снег, град и заморозки Ночью на севере и востоке Костанайской области прогнозируются осадки — дождь с переходом в мокрый...