Лишали выплат из-за бумажек: важную правду о соцпомощи раскрыли в Костанайской области





Прокуратурой Узункольского района Костанайской области выявлены существенные нарушения в Правилах оказания социальной помощи, утвержденных решением районного маслихата № 51 от 6 декабря 2023 года, сообщает прокуратура Костанайской области.

В ходе проверки установлено, что нормативный акт содержал условия, ущемляющие права граждан:

Ограничение сроков обращения: Граждане, пропустившие трехмесячный срок подачи заявления по уважительным причинам, фактически лишались права на получение выплат, так как механизм восстановления этого срока в Правилах отсутствовал.

Истребование излишних документов: С лиц с инвалидностью незаконно требовали дополнительные медицинские справки, не предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

На незаконные нормы маслихата надзорным органом внесен протест. По результатам его рассмотрения правовой акт приведен в полное соответствие с законом, а административные барьеры устранены.

Принятые меры позволили восстановить законность и гарантировать гражданам беспрепятственный доступ к государственной социальной поддержке.

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