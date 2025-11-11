Семь человек в квартире площадью 78 «квадратов»: суд обязал акимат предоставить другое жильё

Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области защитил права многодетной семьи. Мать семерых членов семьи подала иск к акиму Костаная и городскому отделу жилищных отношений, потребовав признать незаконными действия по предоставлению жилья.
Семье выделили квартиру площадью 77,7 квадратного метра. Женщина подписала согласие на заселение, однако позднее обратилась в суд, поскольку площадь жилья не соответствовала установленным законом нормам.
При рассмотрении вопроса жилищная комиссия не учла, что заявительница находилась на позднем сроке беременности.
— На дату рассмотрения вопроса жилищной комиссией истец находилась на сроке беременности, заведомо превышавшем 22 недели, поскольку ребёнок родился через 11 дней. На момент подписания договора найма женщина с новорождённым только выписалась из родильного дома и находилась в уязвимом положении, — сообщила главный специалист пресс-службы Костанайского областного суда Юлия Ярошенко.
По данным суда, женщина согласилась на предложенную квартиру из-за крайней нуждаемости в жилье. Однако для семьи из семи человек минимальная полезная площадь должна составлять 105 квадратных метров — по 15 квадратных метров на каждого. Выделенная квартира оказалась меньше нормы на 27,3 квадратного метра.
Суд пришёл к выводу, что после признания гражданина нуждающимся в жилье и отнесения его к льготной категории государственный орган обязан соблюдать установленную законом норму площади.
Акима Костаная и отдел жилищных отношений обязали предоставить многодетной семье жильё площадью от 15 до 18 квадратных метров на человека.
В решении отмечается, что нехватка государственного жилищного фонда не позволяет уменьшать установленную норму. Не влияет на неё и согласие гражданина на единственный предложенный вариант квартиры.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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