Суд в Костанайской области утвердил выплату пострадавшей в ДТП девочке





Костанайский городской суд утвердил медиативное соглашение по делу о возмещении вреда, причинённого несовершеннолетней в результате дорожно-транспортного происшествия.

Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла в мае 2026 года на трассе Астана — Караганда. Девочка, находившаяся в легковой машине, получила тяжёлые травмы. Она проходила стационарное лечение и перенесла нейрохирургическую операцию.

В интересах несовершеннолетней в суд обратилась её представитель. Иск был подан к двум товариществам. Истец потребовала компенсировать моральный вред и возместить расходы на юридические услуги.

В ходе судебного разбирательства стороны решили урегулировать спор с помощью медиации. Согласно достигнутому соглашению, ответчики обязались выплатить пострадавшей 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и ещё 300 тысяч тенге за юридическую помощь.

Суд проверил условия соглашения, признал их соответствующими требованиям законодательства и утвердил документ. Производство по гражданскому делу прекращено.

Медиативное соглашение вступило в силу с момента утверждения судом. Его условия обязательны для исполнения всеми сторонами.

До +5 градусов похолодает ночью в Костанайской области На севере и востоке Костанайской области днём ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром...

Страховые выплаты по автогражданке в Казахстане станут только безналичными С 21 октября 2026 года в Казахстане изменится порядок получения страховых выплат по обязательному страхованию...

За убийство 15-летнего пасынка житель Житикары получил 23 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области огласил приговор 35-летнему жителю Житикары Евгению Канылину....