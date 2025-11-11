Суд в Костанайской области утвердил выплату пострадавшей в ДТП девочке

Костанайский городской суд утвердил медиативное соглашение по делу о возмещении вреда, причинённого несовершеннолетней в результате дорожно-транспортного происшествия.
Авария с участием грузового и легкового автомобилей произошла в мае 2026 года на трассе Астана — Караганда. Девочка, находившаяся в легковой машине, получила тяжёлые травмы. Она проходила стационарное лечение и перенесла нейрохирургическую операцию.
В интересах несовершеннолетней в суд обратилась её представитель. Иск был подан к двум товариществам. Истец потребовала компенсировать моральный вред и возместить расходы на юридические услуги.
В ходе судебного разбирательства стороны решили урегулировать спор с помощью медиации. Согласно достигнутому соглашению, ответчики обязались выплатить пострадавшей 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и ещё 300 тысяч тенге за юридическую помощь.
Суд проверил условия соглашения, признал их соответствующими требованиям законодательства и утвердил документ. Производство по гражданскому делу прекращено.
Медиативное соглашение вступило в силу с момента утверждения судом. Его условия обязательны для исполнения всеми сторонами.
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