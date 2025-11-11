До +5 градусов похолодает ночью в Костанайской области





На севере и востоке Костанайской области днём ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром западные и северные районы региона накроет туман.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, на юге области — до +14. Днём ожидается +15…+20 градусов, на юге — до +25.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов, днём — +17…+19.

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