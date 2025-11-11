Вот и заморозки: в Костанайскую область пришло первое дыхание осени





Установившуюся в Костанайской области погоду синоптики называют первым дыханием осени. Ещё накануне на улице было по-августовски тепло, однако уже сегодня в регионе заметно похолодало.

Как объяснили в областном филиале «Казгидромета», на погоду усиливает влияние северо-западный циклон, который принёс значительное понижение температуры.

— В выходные и в начале следующей недели ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла. На севере и западе области возможны заморозки до одного градуса. Днём будет от 17 до 22 градусов, на юге — до 27 градусов тепла, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Костанайского областного филиала РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Первого сентября школьникам и родителям зонты не понадобятся. В День знаний ожидается ясная погода. Утром будет прохладно, но ближе к полудню воздух прогреется до +23 градусов.

По прогнозам, сентябрь окажется примерно на семь градусов холоднее августа. Среднесуточная температура воздуха будет постепенно снижаться.

— Ежедневно температура будет понижаться на 0,2–0,3 градуса. Несмотря на общее похолодание, в отдельные дни воздух может прогреваться до +30 градусов, — отметила синоптик.

В сентябре также увеличится количество дождливых дней. Не исключены резкие изменения погоды, которые уже стали привычными для региона. При этом аномальных температур специалисты не ожидают: первый месяц осени будет соответствовать климатической норме.

По предварительному прогнозу, октябрь и ноябрь в Костанайской области могут оказаться немного теплее обычного.

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