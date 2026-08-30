В Костанае откроют обновлённый ждвокзал: известна дата





31 августа состоится торжественное открытие железнодорожного вокзала после масштабной модернизации.

Площадь здания увеличили с 7 346,5 до 8 483 квадратных метров. На вокзале полностью обновили инженерные системы, установили современные эскалаторы и лифты, модернизировали видеонаблюдение, контроль доступа, системы пожарной безопасности и досмотровое оборудование.

Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды для пассажиров. Также отремонтировали и благоустроили привокзальную площадь.

При проведении работ удалось сохранить исторический архитектурный облик здания, дополнив его современными технологиями и новыми условиями для комфорта и безопасности пассажиров.