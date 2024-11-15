После заправки — ремонт на миллион: что происходит с бензином в Казахстане





Эксперт назвал возможные причины проблем с бензином в Казахстане

Казахстанские автомобилисты продолжают сообщать о проблемах, возникших после заправки бензином. Директор аналитической компании PACE Analytics Аскар Исмаилов рассказал LS, с чем может быть связано ухудшение качества топлива и кто должен нести ответственность за причинённый ущерб, сообщает LS

По словам эксперта, делать окончательные выводы пока рано — необходимо дождаться результатов проверки государственных органов. Павлодарский нефтехимический завод ранее заявил, что арбитражные пробы бензина АИ-95 и АИ-98 прошли исследование в SGS Kazakhstan и соответствуют установленным требованиям.

Однако, как отметил Исмаилов, в опубликованной информации не указано, сколько проб проверили, к каким партиям и датам они относились, а также исследовали ли топливо на наличие марганца, железа и других посторонних компонентов. Поэтому результаты заводских анализов пока нельзя считать исчерпывающим ответом на жалобы водителей.

Одной из возможных причин эксперт назвал использование октаноповышающих присадок, которые ранее не применялись. Если добавка содержала металлы, она могла негативно повлиять на работу автомобильных двигателей. Среди других версий — попадание воды или механических примесей, а также смешивание бензина с другим нефтепродуктом.

Если жалобы одновременно поступили из нескольких городов и касаются разных сетей АЗС, это может указывать на общий источник проблемы: конкретную партию топлива, поставщика, нефтебазу или отдельный компонент.

Ремонт может обойтись в миллион тенге

Исмаилов считает произошедшее серьёзным инцидентом, поскольку речь идёт не только о финансовых потерях автовладельцев, но и о безопасности дорожного движения, экологических последствиях и доверии к государственному контролю.

По данным эксперта, в 2026 году Комитет технического регулирования провёл 55 проверок на автозаправочных станциях и отобрал 22 образца бензина. В трёх случаях лаборатории выявили нарушения по октановому числу и содержанию серы.

При этом оперативно отследить путь конкретной партии от резервуара нефтеперерабатывающего завода до автомобиля пока невозможно. Это затрудняет установление этапа, на котором могло измениться качество топлива.

Официального реестра пострадавших автомобилей ещё нет. Предварительно расходы на ремонт одной машины могут составить от 50–200 тысяч тенге до миллиона тенге и более — особенно если речь идёт об автомобилях премиум-класса.

Кто должен отвечать

Ответственность, по мнению аналитика, должна зависеть от того, на каком этапе произошло нарушение:

если некачественное топливо выпустил ПНХЗ — отвечать должны завод и должностные лица, допустившие производство и отгрузку партии;

если состав топлива изменился при хранении, смешивании или перевозке — ответственность ложится на поставщика, нефтебазу или перевозчика;

если на АЗС произошли разбавление, подмена марки либо загрязнение резервуара — отвечать должна конкретная сеть заправок.

Среди возможных последствий эксперт также назвал отказы дилеров признавать поломки гарантийными и репутационные потери для ПНХЗ, «КазМунайГаза» и государственных органов.

Для расследования необходимо определить номера и даты проблемных партий, маршруты их доставки и нефтебазы, через которые прошло топливо. В дальнейшем Исмаилов предлагает внедрить цифровую систему прослеживаемости: информация обо всей цепочке поставки могла бы быть доступна водителю по QR-коду на чеке АЗС.

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