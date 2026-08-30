В Костанайской области ожидаются мокрый снег, град и заморозки

Ночью на севере и востоке Костанайской области прогнозируются осадки — дождь с переходом в мокрый снег. Днём в этих районах пройдут дожди с грозами и градом.
Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман. Северо-западный ветер усилится до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, на юге — до +8. На западе и севере области прогнозируются заморозки до −2 градусов. Днём воздух прогреется до +12…+17, на юге — до +20 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду. Ночью температура составит +1…+3 градуса, на поверхности почвы ожидаются заморозки до −2 градусов. Днём — +13…+15 градусов.
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