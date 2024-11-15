Кому можно не платить налог на имущество в 2026 году





Налог на имущество физических лиц рассчитывают органы государственных доходов по месту нахождения недвижимости. В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали о сроках уплаты, льготах и порядке действий при несогласии с начисленной суммой.

Налог начисляется владельцам квартир, домов, дачных построек, гаражей, парковочных мест и других объектов недвижимости. Налоговой базой является стоимость имущества, а ставка определяется по прогрессивной шкале: чем дороже объект, тем выше ставка.

С 2026 года при превышении установленного предела совокупной стоимости недвижимости применяется отдельный порядок расчёта.

Налог должен быть рассчитан не позднее 1 июля года, следующего за отчётным периодом. Оплатить его необходимо до 1 октября.

Что грозит за неуплату

Со дня, следующего за установленным сроком оплаты, на сумму задолженности ежедневно начисляется пеня. Налогоплательщику направляют уведомление, на исполнение которого предоставляется 30 рабочих дней.

Если задолженность превышает один МРП, должнику направляют налоговый приказ. В 2026 году один МРП составляет 4 325 тенге.

При дальнейшем уклонении от оплаты документы передают судебным исполнителям. Они могут применить меры принудительного взыскания, в том числе наложить арест на банковские счета и имущество.

Кто имеет право на льготу

Полностью или частично от уплаты налога с учётом ограничений, предусмотренных Налоговым кодексом, освобождаются:

Герои Советского Союза и Социалистического Труда, обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», кавалеры орденов Трудовой Славы трёх степеней и «Отан» — в пределах 1 000 МРП, или 4 325 000 тенге;

ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к ним по льготам лица, ветераны боевых действий на территории других государств, труженики тыла и лица с инвалидностью — в пределах 1 500 МРП, или 6 487 500 тенге;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, — до достижения 18 лет;

один из родителей человека с инвалидностью с детства или ребёнка с инвалидностью;

многодетные матери, имеющие звание «Мать-героиня» или награждённые подвеской «Алтын алқа», а также отдельно проживающие пенсионеры — в пределах 1 000 МРП;

индивидуальные предприниматели — по объектам, которые используются в предпринимательской деятельности, за исключением жилья и некоторых других объектов;

собственники квартир и комнат — по доле земельного участка, занятого многоквартирным домом.

Отдельно проживающими считаются пенсионеры, по юридическому адресу которых зарегистрированы только пенсионеры.

Почему сумма налога могла увеличиться

Рост начисления может быть связан с изменением стоимости или площади недвижимости, уточнением характеристик объекта, обновлением сведений в информационных системах, а также изменением расчётных показателей и ставок.

Если недвижимость была продана, налог должен рассчитываться только за период фактического владения. Ошибочное начисление может возникнуть, если информация о прекращении права собственности ещё не поступила в систему.

Что делать при ошибочном начислении

Если льгота не была учтена, налог начислили бывшему или другому собственнику либо возникли сомнения в правильности суммы, необходимо обратиться в орган государственных доходов по месту нахождения объекта.

Для корректировки могут потребоваться правоустанавливающие документы, договор купли-продажи, подтверждение права на льготу и другие сведения.

Проверить начисления и оплатить налог можно через приложение e-Salyq Azamat, портал Комитета государственных доходов, приложения банков второго уровня и платёжные сервисы.

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