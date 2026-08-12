Когда главное — не пункт назначения





Иногда для хороших выходных не нужен самолёт и долгий отпуск. Достаточно собрать семью, взять термос с чаем, загрузить всё необходимое в багажник и просто выехать из города.

Костанайская область располагает к таким путешествиям. Можно отправиться в Борки, провести день на живописных берегах Тобола, выбрать маршрут в сторону Наурзумского заповедника или просто поехать к близким по тихой загородной дороге.

Для кого-то это пикник на природе, для кого-то — рыбалка, прогулка или возможность на несколько часов сменить городской ритм. А иногда лучший план на выходные начинается с простой фразы: «А давайте куда-нибудь поедем?»

Когда места хватает на всё

Семейная поездка редко обходится одним небольшим рюкзаком. Пледы, продукты, детские вещи, игрушки, спортивный инвентарь — кажется, всё это обязательно нужно взять с собой.

Просторный салон и вместительный багажник особенно ценишь не в день покупки автомобиля, а именно в поездках.

Когда дети удобно разместились на заднем сиденье. Когда не приходится выбирать между пикниковой корзиной и самокатом. Когда в автомобиль помещается всё, что хочется взять с собой.

Именно поэтому современные семейные кроссоверы всё чаще становятся универсальным решением и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий за его пределы.

В линейке HAVAL есть автомобили для разных сценариев жизни. Компактные модели удобны для ежедневного городского ритма, более просторные — для семьи и дальних поездок, а автомобили с повышенными возможностями для путешествий позволяют увереннее чувствовать себя и там, где асфальт заканчивается.

Поездка за город может занять всего несколько часов. А может неожиданно превратиться в настоящее маленькое путешествие: Ведь иногда важнее не пункт назначения, а возможность быть вместе, открывать новые маршруты и не ограничивать себя привычными дорогами.

И именно такие незапланированные моменты часто потом становятся самыми тёплыми воспоминаниями.

Приезжайте в HAVAL Костанай, чтобы увидеть автомобили лично, оценить простор салона, вместительность багажника и комфорт в дороге, а главное — выбрать HAVAL, который подойдёт именно вашему образу жизни и вашим будущим маршрутам.

Возможно, именно с одной поездки в дилерский центр начнётся ваше следующее семейное путешествие.

Дощанова 55

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