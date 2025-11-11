Заморозки, мокрый снег и до +35 градусов: какой будет погода в Казахстане в начале сентября





В первые дни осени большая часть Казахстана окажется под влиянием обширного северного антициклона. В республике ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода. При этом на севере страны ночью возможны заморозки, а днём температура будет постепенно повышаться.

1 и 2 сентября на севере, востоке и в центре Казахстана под влиянием атмосферных фронтов прогнозируются дождь и мокрый снег, днём — дождь с грозой. В горных районах Алматинской области ожидаются сильные дожди, грозы и град.

На севере, востоке, юге и юго-востоке страны усилится ветер. На северо-западе, севере и востоке в ночные и утренние часы местами возможен туман.

На западе Казахстана ночью прогнозируется +10…+18 градусов. Днём температура повысится с +25…+30 до +28…+33 градусов.

В Мангистауской области ночью ожидается +13…+21 градус, днём воздух прогреется до +27…+35 градусов.

На северо-западе и севере страны ночью будет от 0 до +7 градусов, на западе региона — до +10. Местами ожидаются заморозки до −3 градусов, на поверхности почвы — до −1 градуса. Днём температура повысится с +10…+28 до +20…+33 градусов.

На востоке и в центре Казахстана ночью прогнозируется 0…+5 градусов, на юге регионов — до +10. Местами возможны заморозки до −3 градусов. Днём ожидается от +12…+25 до +15…+30 градусов.

На юге страны температура ночью понизится с +13…+18 до +10…+15 градусов. В горных районах ожидается от +3 до +10 градусов. Днём воздух прогреется до +18…+25 градусов, в горах — до +7…+15.

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