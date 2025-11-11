Два ЧП и погибший ребёнок: итоги сезона на водоёмах Костаная

В Костанае по итогам профилактических рейдов к административной ответственности за нарушение требований безопасности на водоёмах привлекли 38 человек. Общая сумма штрафов составила 575 225 тенге. Об этом сообщил начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям А. Махмутов.
Для сравнения, в 2025 году за аналогичные нарушения было составлено 40 административных протоколов.
Кроме того, во время совместных рейдов сотрудники полиции оформили 25 протоколов за распитие алкогольных напитков в общественных местах.
Несмотря на профилактическую работу, в городе зарегистрировали два чрезвычайных происшествия на воде. В результате одного из них погиб ребёнок. В 2025 году произошло четыре подобных случая.
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