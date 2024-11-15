USD 464.77 EUR 541.36 RUB 5.41

Масштабное отключение горячей воды произошло в Костанае

— Сегодня, 14:33
Изображение для новости: Масштабное отключение горячей воды произошло в Костанае

pixabay.com


В Костанае временно приостановили подачу горячей воды в нескольких микрорайонах и жилых комплексах. Ограничение действует с 09:00 31 августа до завершения работ 1 сентября, сообщили в КТЭК.

Горячего водоснабжения временно нет по следующим адресам:

  • микрорайон «Алтын-Арман»;
  • микрорайон «Береке»;
  • микрорайон «Юбилейный»;
  • ЖК «Жулдыз»;
  • ЖК «Рахат»;
  • ЖК Life Park.

Отключение связано с подключением нового газопровода к действующей системе газоснабжения. Работы проводит АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Подачу горячей воды возобновят после завершения работ и восстановления поступления газа на котельные.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.