Масштабное отключение горячей воды произошло в Костанае

В Костанае временно приостановили подачу горячей воды в нескольких микрорайонах и жилых комплексах. Ограничение действует с 09:00 31 августа до завершения работ 1 сентября, сообщили в КТЭК.
Горячего водоснабжения временно нет по следующим адресам:
- микрорайон «Алтын-Арман»;
- микрорайон «Береке»;
- микрорайон «Юбилейный»;
- ЖК «Жулдыз»;
- ЖК «Рахат»;
- ЖК Life Park.
Отключение связано с подключением нового газопровода к действующей системе газоснабжения. Работы проводит АО «QAZAQGAZ AIMAQ».
Подачу горячей воды возобновят после завершения работ и восстановления поступления газа на котельные.
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