Масштабное отключение горячей воды произошло в Костанае





В Костанае временно приостановили подачу горячей воды в нескольких микрорайонах и жилых комплексах. Ограничение действует с 09:00 31 августа до завершения работ 1 сентября, сообщили в КТЭК.

Горячего водоснабжения временно нет по следующим адресам:

микрорайон «Алтын-Арман»;

микрорайон «Береке»;

микрорайон «Юбилейный»;

ЖК «Жулдыз»;

ЖК «Рахат»;

ЖК Life Park.

Отключение связано с подключением нового газопровода к действующей системе газоснабжения. Работы проводит АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Подачу горячей воды возобновят после завершения работ и восстановления поступления газа на котельные.

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