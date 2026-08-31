Казахстанцы накопили на депозитах больше, чем на пенсию





Объём депозитов населения в банках Казахстана впервые превысил 30 трлн тенге. На фоне высоких ставок, укрепления национальной валюты и замедления инфляции казахстанцы стали чаще выбирать тенговые и срочные вклады, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Срочные вклады выросли в пять раз

За семь месяцев объём срочных депозитов увеличился с 1,1 до 5,6 трлн тенге. Только во втором квартале 2026 года прирост составил 535,2 млрд тенге, или 10,5%.

Одной из причин стали высокие ставки. В течение большей части квартала доходность отдельных банковских продуктов достигала 20–20,5% годовых, тогда как базовая ставка до июня находилась на уровне 18%.

Особенно заметный рост зафиксировали в мае и июне. За два месяца объём вкладов физических лиц увеличился на рекордные 1,9 трлн тенге. При этом 96% прироста пришлось на депозиты в национальной валюте.

В КФГД считают, что вкладчики стремились успеть разместить деньги на прежних условиях до ожидаемого снижения доходности. Пятого июня Национальный банк уменьшил базовую ставку на один процентный пункт — до 17%. Однако банки пересматривают условия по депозитам не сразу, поэтому некоторое время клиенты ещё могли воспользоваться более высокими ставками.

Доля валютных депозитов достигла минимума

По итогам квартала доля вкладов в иностранной валюте снизилась на 1,1 процентного пункта — до рекордно низких 19,8%.

При этом остатки на валютных счетах практически не изменились. Номинально они выросли на 77,8 млрд тенге, но около 67% этой суммы пришлось на курсовую переоценку. Реальный прирост составил лишь 25,6 млрд тенге, или 0,4%.

В фонде напомнили, что ещё в 2015 году доля валютных вкладов населения достигала 80%. Её сокращение стало результатом последовательной политики по снижению долларизации сбережений.

Казахстанцы перераспределяют накопления

Несрочные тенговые депозиты во втором квартале выросли на 3,2% и достигли 9,7 трлн тенге. Они по-прежнему остаются крупнейшим депозитным продуктом.

В то же время объём сберегательных вкладов в тенге уменьшился на 7,2% — до 2,5 трлн тенге. Это указывает не на сокращение накоплений, а на перераспределение денег между различными видами депозитов.

Средняя доходность несрочных вкладов во втором квартале сохранялась на уровне 15,2%. Ставки по срочным и сберегательным продуктам менялись по-разному — в зависимости от срока размещения и возможности пополнения.

В КФГД не ожидают, что снижение ставок приведёт к уменьшению депозитной базы. Банковские вклады остаются главным способом сбережения денег для казахстанцев, а их общий объём уже на 11,5% превышает пенсионные накопления.

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