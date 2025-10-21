Вернулись на каникулы и нет ОСМС: инструкция для студентов





Казахстанцы, которые учатся очно в зарубежных вузах, имеют право на льготный статус в системе обязательного социального медицинского страхования. Взносы за них оплачивает государство. Однако для получения медицинской помощи в рамках ОСМС таким студентам необходимо самостоятельно подтвердить факт обучения.

Как сообщили в Костанайском филиале Фонда социального медицинского страхования, учащиеся казахстанских вузов автоматически включаются в Национальную образовательную базу данных. Информация о студентах зарубежных учебных заведений в эту систему не поступает.

Для подтверждения льготного статуса необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и выбрать услугу «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом». Затем нужно заполнить заявку и подписать её электронной цифровой подписью или одноразовым СМС-паролем.

— Студентам зарубежных вузов необходимо самостоятельно зарегистрироваться через портал eGov.kz. После заполнения заявки её нужно подписать с помощью ЭЦП или одноразового СМС-пароля, — пояснил руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений Костанайского филиала ФСМС Тимур Акжанов.

Заявление рассматривает Министерство науки и высшего образования Казахстана. Процедура может занять до 15 рабочих дней. После подтверждения информации студенту автоматически присвоят статус «Застрахован».

В ФСМС подчеркнули, что фонд самостоятельно не формирует списки льготников. Статус присваивается на основании сведений, поступающих из государственных информационных систем через госкорпорацию «Правительство для граждан».

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