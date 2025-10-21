Зонт или тёплая куртка: погода в Костанае на День знаний





На севере и востоке Костанайской области днём прогнозируются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром западные и северные районы окутает туман.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на юго-востоке области ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла. На севере и западе области на поверхности почвы возможны заморозки до одного градуса. Днём столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов, на юге — до 20 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду. Ночью будет от 5 до 7, днём — от 14 до 16 градусов тепла.

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