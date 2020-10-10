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Цены ниже рыночных. В Костанае пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

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Информацию о проведении сельскохозяйственной ярмарки распространил отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная

17 октября 2020 года в городе Костанай проводится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Место проведения ярмарки: «Сити-Центр» города Костаная

Начало работы ярмарки в 9:00 часов.

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