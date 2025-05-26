В апреле текущего года цены на бензин в РК выросли на 0,4% за месяц и на 2,2% в годовом выражении. В месячной динамике бензин марок АИ-95/96 и АИ-98 подорожал на 0,1%, АИ-92 — на 0,4%. В годовой динамике цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, АИ-98 — на 3,2%, АИ-95/96 — на 4,3%, сообщает energyprom.kz

В региональном разрезе наибольший рост цен за месяц был зафиксирован в Жамбылской области на 1%, а также в Абайской и Туркестанской областях и в Шымкенте на 0,8% в каждом из регионов. Наименьшее удорожание бензина было отмечено в Северо-Казахстанской области: на 0,1%. Без изменений остались цены в Актюбинской и Улытауской областях, а также в Алматы. В Западно-Казахстанской области наблюдалось незначительное удешевление: на 0,1%.

В годовом выражении наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской — на 4,8% и Актюбинской — на 4,1% областях, а также в Шымкенте — на 3,1%. Наименьшее удорожание наблюдалось в Алматинской — на 0,9%, Акмолинской — на 1,1% и Жетысуской — на 1,7% областях.

Средняя розничная цена литра бензина марки АИ-92 в апреле составила 205 тг, АИ-95/96 — 264 тг, АИ-98 — 299 тг. Самым дорогим АИ-92 был в Петропавловске — 209 тг за литр, самым дешёвым — в Атырау — 195 тг. Бензин марок АИ-95/96 дороже всего стоил в Талдыкоргане — 274 тг за литр, дешевле всего — в Атырау — 243 тг. Цена АИ-98 самой высокой была в Алматы — 315 тг за литр, самой низкой — в Актобе — 283 тг.

В рейтинге стран по объёму бензина, который можно приобрести на среднюю заработную плату, по состоянию на 20 мая текущего года Казахстан занял 36-е место из 124. В РК на одну среднемесячную зарплату можно было купить 1,1 тыс. литров бензина.

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