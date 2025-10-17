В Казахстане планируется расширить меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Правительство намерено увеличить финансирование отечественных агропроизводителей, а также удвоить объём стабилизационных фондов.

По словам представителей кабмина, эти меры позволят обеспечить продовольственную безопасность, повысить устойчивость сельхозпроизводителей к колебаниям рынка и удержать цены на основные продукты питания в доступных пределах.

Помимо финансовой поддержки, государство усилит контроль за посредниками и торговыми надбавками . Это необходимо для того, чтобы исключить необоснованный рост цен на пути от производителя до потребителя.

Ожидается, что дополнительные средства из бюджета будут направлены на закуп и хранение продукции отечественных производителей, а также на реализацию её по фиксированным ценам в торговых сетях.

Власти подчёркивают: цель новых мер — не просто временно сдержать рост цен, а создать устойчивую систему продовольственной стабильности и поддержать казахстанских фермеров.

