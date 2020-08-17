Цены продовольственных товаров в Костанайской области выросли на 7,2%

В Костанайской области выросли цены на продовольственные товары, в частности, на картофель. Только за месяц, с июня по июль стоимость килограмма картофеля, к примеру, подпрыгнула на 6 процента, составив в среднем 122 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это почти на 29 процентов больше

Согласно республиканскому сайту статистики, с начала года в Казахстане отмечено повышение цен на сахар на 17,4%, фрукты и овощи — на 14,1%, мясо — на 10,1%, алкогольные напитки — на 7,6%, молочные продукты — на 5,7%, хлебобулочные изделия и крупы, безалкогольные напитки — по 4,2%, масла и жиры — на 1,4%, рыбу и морепродукты — на 0,9%. За семь месяцев текущего года цены на продовольственные товары в Костанайской области, по данным управления сельского хозяйства Костанайской области, выросли на 7,2%. Только за месяц, с июня по июль стоимость килограмма картофеля, к примеру, подпрыгнула на 6,1 процента, составив в среднем 122 тенге. По республике картофель подорожал на 9,6%, капуста в области стала дороже на 38 процентов, вместо 55 тенге килограмм стал стоить 76.

«Анализ цен на овощи показывает, что в сравнении с 2019 год цены на лук, капусту ниже. Но есть рост картофеля — это связано с ценами поставщиков и сезонность производителей. На сегодня мы видим, то на картофель цена падает в среднем , по данным статистики, 117 тенге. В прошлом году — 101 тенге»,- сказала руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жанар Балтабаева.

Средняя стоимость килограмма свеклы в Костанайской области тоже стала больше на 7 процентов, составив 107 тенге, морковь подорожала с июня по июль со 107 тенге до 112 тенге в среднем. В управлении сельского хозяйства и земельных отношений большие надежды в сдерживании цен на продовольственные товары связывают со стабфондом, но в него закупаются не все продукты, а лишь 19 социально-значимых товаров, среди которых и часть овощей.

«На деятельность стабфонда выделено 1 млрд тенге. Из 19 наименованиям по 11 есть — 2,2 тыс. тон на 432 млн тенге. Товарные интервенции идут по муке, маслу, гречневой крупе, реализуются по области»,- пояснила Жанар Балтабаева.

Что касается других овощей, то огурцы в области подешевели. С 348 тенге за килограмм до 272 тенге, цена помидоров снизилась на 18 процентов, а вот стоимость яблок выросла на 5 процентов, составив 503 тенге за килограмм. В целом же по Казахстану помидоры упали в цене на 27,5%, огурцы — на 19,6%, капуста — на 14%, лук — на 6,5%, свекла — на 4,8%. Среди фруктов подорожали яблоки — плюс 4,7% и подешевели лимоны на 7 процентов.

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