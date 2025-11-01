По итогам октября прожиточный минимум в Казахстане увеличился на 1,2% за месяц и теперь составляет 62 740 тенге на человека, передает nur.kz Эта сумма отражает минимальные расходы, необходимые для покрытия базовых потребностей, сообщает Бюро национальной статистики.

В течение осени 2025 года показатель немного снижался, однако к концу октября вновь пошёл вверх. За год рост составил 24,7%. Из общей суммы прожиточного минимума 55% (примерно 34 507 тенге) приходится на продукты питания, а оставшиеся 45% (около 28 233 тенге) — на непродовольственные товары и платные услуги.

При этом важно понимать, что речь идёт не о комфортной жизни, а лишь о минимуме, обеспечивающем выживание. Средства рассчитаны строго по нормам потребления, вплоть до граммов продуктов.

Где жить дороже всего

Размер прожиточного минимума различается по регионам страны, так как зависит от цен на продукты и услуги.

Самый высокий показатель зафиксирован в Мангистауской области — 74 956 тенге. Далее следуют Восточно-Казахстанская область (66 981 тенге) и Астана (66 605 тенге).

В Алматы прожиточный минимум составляет 66 438 тенге, в Шымкенте — 62 318 тенге. Самый низкий уровень — в Кызылординской области, где он равен 55 759 тенге на человека.

Различия по возрасту и полу

Показатель ПМ зависит не только от региона, но и от социально-демографических характеристик. Так, для мужчин трудоспособного возраста он установлен на уровне 73 654 тенге, для женщин — 58 437 тенге.

У пенсионеров прожиточный минимум составляет 55 350 тенге, у детей до 13 лет — 54 881 тенге, у подростков 14–17 лет — 78 190 тенге для юношей и 59 909 тенге для девушек.

Стоит отметить, что данные показатели являются усреднёнными — внутри каждой возрастной категории расчёты производятся по отдельным подгруппам.

Автор @Илья Манаев

