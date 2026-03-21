Цены растут: в каких городах мясо стало самым дорогим

В Казахстане продолжается заметный рост цен на мясо. За последний год подорожали практически все виды продукции, сообщает LS.

Средняя цена на говядину увеличилась на 26,3% и в феврале 2026 года достигла 3,6 тыс. тенге за килограмм. Баранина подорожала на 33,3% (до 3,9 тыс. тенге), конина — на 31,4% (4,1 тыс. тенге), свинина — на 25% (2,8 тыс. тенге), курица — на 11,9% (1,7 тыс. тенге).

Где говядина самая дорогая

Лидером по стоимости говядины стал Усть-Каменогорск — около 4 тыс. тенге за кг (+28,4% за год). Высокие цены также зафиксированы в Алматы (3,9 тыс. тенге, +41,6%) и Таразе (3,8 тыс. тенге, +40%).

В Астане говядина стоит примерно 3,7 тыс. тенге (+12,6%), в Шымкенте — около 3,5 тыс. тенге (+23,8%).

Самые доступные цены отмечены в Туркестане и Актобе — по 3,2 тыс. тенге за кг, а также в Кызылорде — 3,3 тыс. тенге. Однако год назад в этих регионах стоимость была ниже 2,7 тыс. тенге.

Цены на баранину и конину

Баранина дороже всего продаётся в Алматы (4,3 тыс. тенге), Астане (4,2 тыс. тенге), Қонаеве и Шымкенте (по 4,1 тыс. тенге). Самые низкие цены — в Уральске (3 тыс. тенге), Кокшетау (3,3 тыс. тенге) и Павлодаре (3,5 тыс. тенге).

Конина достигла максимальных значений в Алматы и Караганде — по 4,5 тыс. тенге за кг, а также в Актобе — 4,4 тыс. тенге. В столице цена составляет около 4,3 тыс. тенге, в Шымкенте — 4 тыс. тенге.

Дешевле всего конину можно купить в Уральске — около 3,8 тыс. тенге, однако за год цена там выросла почти в полтора раза.

Сколько стоит свинина и курица

Самые высокие цены на свинину зафиксированы в Актау (3,7 тыс. тенге), Павлодаре (3,3 тыс. тенге) и Таразе (3,2 тыс. тенге). В крупных городах она дешевле: в Алматы — 2,9 тыс. тенге, в Астане и Шымкенте — около 2,7 тыс. тенге.

Наиболее доступная свинина — в Уральске (2,1 тыс. тенге), Кызылорде и Костанае (по 2,5 тыс. тенге).

Курица дороже всего стоит в Шымкенте (1,9 тыс. тенге), Жезказгане, Талдыкоргане и Астане (по 1,8 тыс. тенге). В Алматы — около 1,7 тыс. тенге.

Самые низкие цены на курятину зафиксированы в Кызылорде и Павлодаре (по 1,4 тыс. тенге), а также в Актобе — 1,5 тыс. тенге.

В целом рост цен затронул все регионы страны, причём по отдельным видам мяса подорожание оказалось весьма существенным.

