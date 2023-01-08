Цены в супермаркете «обскакали» ценники в магазине у дома в Костанае

За первую неделю нового года сменились ценники на социально значимые товары, как в супермаркете, так и в магазине у дома.

В крупной торговой точке количество продуктов, сменивших цену, оказалось больше, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

Супермаркет: пять дороже, два дешевле

Первая неделя наступившего нового года обозначилась изменением ценников на 7 товаров из 11, по которым ведется мониторинг. Повышение цены произошло на пять продуктов, хотя по некоторым позициям увеличение незначительное, от 2 до 16 тенге. Меньше всего добавила в цене капуста: три недели она держалась на уровне 83 тенге, теперь ее продают по 85 тенге за килограмм. И если пару недель назад в овощных лотках была только крупная капуста, то сейчас в основном мелкие кочаны. Стоимость развесных макарон из стабилизационного фонда вернулась к показателям середины декабря. И к 295 прибавила еще 4 тенге. Стал дороже на 10 тенге и десяток куриных яиц. А вот большой лоток добавил к цене сразу 90 тенге. Если на предновогодней неделе его можно было купить по цене от 1405 тенге, то теперь она стартует с отметки 1495 тенге.

Фото Татьяны Деревянко

Среди товаров, которые меняют ценник практически каждую неделю, причем в сторону повышения, значится репчатый лук. В этот раз с отметки 183 тенге он дорос до 209 тенге за кило. А литр подсолнечного масла, который за пару недель до праздника сменил ценник на 17 тенге и его предлагали по 523 тенге, теперь вернулся к уровню середины ноября, 953 тенге.

Среди товаров, сменивших стоимость, два овоща: причем оба подешевели. И если неделю назад свекла была 159 тенге, то теперь стала дешевле на 4 тенге. А после шести недель стабильности в 93 тенге за килограмм теперь этот объем моркови можно купить за 85 тенге. Остальные четыре продукта сохраняют прежнюю цену. Уже месяц развесную гречку и сахар продают по 459 и 440 тенге соответственно, а рис и местный картофель стартуют с отметки 429 тенге и 153 тенге уже по семь недель.

Магазин у дома: подорожавших продуктов стало больше

За первую неделю 2023 года изменились ценники на четыре товара, причем три стали дороже и только один дешевле. Остальные 7 продуктов из 11 анализируемых остались на прежнем ценовом уровне. Два товара, развесной рис и репчатый лук, продолжили постепенное увеличение цены. И если рис добавил к прежней цене только 20 тенге, то лук сразу 60. Теперь кило крупы можно купить за 605 тенге, а «плачущий» овощ за 280 тенге. А сахар, который три недели назад стал потихоньку дешеветь, снова показал рост на 15 тенге. Если в декабре его предлагали по 520 тенге, теперь по 535 тенге за килограмм.

За неделю дешевле стала только свекла. Она девять недель держала планку 195 тенге за килограмм, теперь упала до 165 тенге. Больше трех месяцев неизменной остается стоимость подсолнечного масла, литр которого продают по цене от 1000 тенге, и развесные макаронные изделия, они стартуют с отметки 415 тенге за килограмм. Уже девять недель развесную гречку можно приобрести по 625 тенге за кило. Среди овощей 11 недель не меняют ценники картофель, 170 тенге, и морковь, 175 тенге соответственно. И два месяца стабильна стоимость капусты, 150 тенге. Третью неделю держится цена на десяток яиц, его предлагают по 555 тенге.

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