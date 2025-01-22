В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Министерство торговли и интеграции РК проводит комплексную работу. С начала года уже проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт. По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры административного производства.

По итогам встреч министерства с крупными торговыми сетями, в частности, Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum — 185 тенге. По данным мониторинга Комитета торговли, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах — партнерах СПК — во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.

В регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тыс. тонн с декабря 2024 года по 19 января реализовано 23,6 тыс. тонн картофеля. За последние 3 дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в г. Алматы — 300 тонн, Шымкент – 600 тонн, Туркестанской — 300 тонн и т.д. На сегодняшний день в стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн.

Все эти меры способствовали снижению цен на внутреннем рынке.

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