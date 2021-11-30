Цены взлетят. Не откладывать покупки товаров длительного пользования советуют эксперты

В крупнейших экономиках мира – Китае, Германии, США – рекордно растут цены на товары. Маловероятно, что Россия останется островком стабильности. Скорее, наоборот, российская экономика вернется к двузначной инфляции, не исключают эксперты и советуют делать покупки товаров длительного пользования.

В Китае инфляция ускорилась в октябре до максимума за 13 месяцев, сообщило Государственное статуправление КНР. Потребительские цены в октябре подскочили на 1,5% в годовом выражении (в сентябре тоже был рост — на 0,7%). Основной вклад в рост внесли непродовольственные товары, подорожавшие на 2,4% (после подъема на 2% в сентябре).

Цены производителей в прошлом месяце в КНР показали и вовсе двузначный результат — 13,5% в годовом выражении. Это произошло на фоне роста цен на уголь и газ, что отразилось на объемах производства электроэнергии. Из-за энергетического кризиса, по прогнозу Goldman Sachs, ВВП Китая может снизиться в этом году с ожидавшихся 8,2% до 7,8%.

В США в сентябре инфляция составила 5,4%, а в октябре выросла на 6,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимум за 30 лет — с ноября 1990 года.

«Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет — изменить направление этой тенденции», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном Белым домом в среду.

Председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров в беседе с Москвой 24 заявил, что каждый год в России дорожают все товары примерно на 17–20%. Причем речь идет не только о мобильных телефонах, компьютерах и бытовой технике, но и о других категориях.

«Это называется инфляция. Но в этом году это обусловлено еще и тем, что не хватает микрочипов, из-за чего есть некоторый дефицит техники. Поэтому все, что касается техники, будет дорожать не менее чем на 17% – это само собой разумеющееся», – объяснил эксперт.

Сегодня у всех россиян есть возможность купить технику дешево. Дешево, потому что сегодня «черная пятница». Дальше эти суммы войдут в норму, закончатся скидки и все мы увидим новые ценники на полках, сказал председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.Эксперт подчеркнул, что рост цен не произойдет резко с 1 января 2022 года. По его словам, это медленный процесс и никто из ретейлеров не хочет подорожания.

«Просто курс рубля к доллару опускается потихоньку, а во-вторых, сам доллар обесценен довольно сильно теми вливаниями, которые сделаны американским центральным банком», – добавил специалист.

По этим причинам цены будут расти на все товары, а не только на бытовую технику и электронику, подытожил Федоров.

По мнению экспертов, рост цен на гаджеты сопровождается их дефицитом. Якобы поставки новых моделей iPhone на 70–80% меньше того, что требуется ретейлерам для удовлетворения спроса. По этой причине покупателям приходится ждать товар неделями. Также сообщается, что проблемы с поставками есть и у Xiaomi, Samsung и Huawei.

Все это, по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, связано с превышением спроса над предложением на мировом рынке из-за дефицита деталей и узлов, из которых они собираются. Еще одной причиной дефицита эксперт назвал общемировые логистические проблемы.

«А раз так – цены идут вверх: поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше», – подытожил Муртазин.

По материалам m24.ru и gazeta.ru

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