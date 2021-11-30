USD 434.16
EUR 493.29
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Цены взлетят. Не откладывать покупки товаров длительного пользования советуют эксперты

Цены взлетят. Не откладывать покупки товаров длительного пользования советуют эксперты

tass.ru

Vinkmag ad

В крупнейших экономиках мира – Китае, Германии, США – рекордно растут цены на товары. Маловероятно, что Россия останется островком стабильности. Скорее, наоборот, российская экономика вернется к двузначной инфляции, не исключают эксперты и советуют делать покупки товаров длительного пользования.

В Китае инфляция ускорилась в октябре до максимума за 13 месяцев, сообщило Государственное статуправление КНР. Потребительские цены в октябре подскочили на 1,5% в годовом выражении (в сентябре тоже был рост — на 0,7%). Основной вклад в рост внесли непродовольственные товары, подорожавшие на 2,4% (после подъема на 2% в сентябре).

Цены производителей в прошлом месяце в КНР показали и вовсе двузначный результат — 13,5% в годовом выражении. Это произошло на фоне роста цен на уголь и газ, что отразилось на объемах производства электроэнергии. Из-за энергетического кризиса, по прогнозу Goldman Sachs, ВВП Китая может снизиться в этом году с ожидавшихся 8,2% до 7,8%.

В США в сентябре инфляция составила 5,4%, а в октябре выросла на 6,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимум за 30 лет — с ноября 1990 года.

«Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет — изменить направление этой тенденции», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном Белым домом в среду.

Председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров в беседе с Москвой 24 заявил, что каждый год в России дорожают все товары примерно на 17–20%. Причем речь идет не только о мобильных телефонах, компьютерах и бытовой технике, но и о других категориях.

«Это называется инфляция. Но в этом году это обусловлено еще и тем, что не хватает микрочипов, из-за чего есть некоторый дефицит техники. Поэтому все, что касается техники, будет дорожать не менее чем на 17% – это само собой разумеющееся», – объяснил эксперт.

Сегодня у всех россиян есть возможность купить технику дешево. Дешево, потому что сегодня «черная пятница». Дальше эти суммы войдут в норму, закончатся скидки и все мы увидим новые ценники на полках, сказал председатель комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.Эксперт подчеркнул, что рост цен не произойдет резко с 1 января 2022 года. По его словам, это медленный процесс и никто из ретейлеров не хочет подорожания.

«Просто курс рубля к доллару опускается потихоньку, а во-вторых, сам доллар обесценен довольно сильно теми вливаниями, которые сделаны американским центральным банком», – добавил специалист.

По этим причинам цены будут расти на все товары, а не только на бытовую технику и электронику, подытожил Федоров.

По мнению экспертов, рост цен на гаджеты сопровождается их дефицитом. Якобы поставки новых моделей iPhone на 70–80% меньше того, что требуется ретейлерам для удовлетворения спроса. По этой причине покупателям приходится ждать товар неделями. Также сообщается, что проблемы с поставками есть и у Xiaomi, Samsung и Huawei.

Все это, по словам ведущего  аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, связано с превышением спроса над предложением на мировом рынке из-за дефицита деталей и узлов, из которых они собираются. Еще одной причиной дефицита эксперт назвал общемировые логистические проблемы.

«А раз так – цены идут вверх: поскольку улучшения ситуации пока не просматривается, можно предположить, что расти они будут и дальше», – подытожил Муртазин.
По материалам m24.ru и gazeta.ru

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Жаналыктар — 29.11.21
Следующая новость

Спускалась по водосточной трубе. Факт гибели девушки в Костанае прокомментировали полицейские