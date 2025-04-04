Цены на техосмотр автомобилей в Казахстане могут вырасти в два раза. Такой прогноз дают в профильной республиканской ассоциации. Это связывают о с изменением правил работы пунктов технического осмотра, которые вступают в силу уже 5-го апреля, сообщает informburo.kz со ссылкой на 31 канал».

Согласно информации Ассоциации центров технического осмотра автотранспортных средств, в Казахстане насчитывается около 800 операторов техосмотра, каждый из которых, как правило, имеет по две станции. В итоге по стране функционирует порядка 1600 пунктов техосмотра. Однако с 5 апреля ситуация может измениться — количество станций может сократиться в связи с введением новых требований. Ранее для ведения этого бизнеса было достаточно просто уведомить Министерство транспорта о намерении открыть пункт технического осмотра. С этого момента потребуется обязательное получение разрешения и прохождение переаттестации. В профильной ассоциации считают нововведение позитивным шагом, так как ужесточение требований позволит повысить качество предоставляемых услуг и исключить недобросовестных операторов.

«Вся деятельность технического осмотра стала бесконтрольной. Открыть станцию техосмотра мы можем прямо сейчас, сидя в офисе, мы с вами её зарегистрируем. Попросим документы у кого-то, сделаем договор аренды с кем-нибудь и, не выходя из кабинета, зарегистрируем станцию. Вот это повлекло за собой огромное увеличение количества фиктивных станций», – сказал президент республиканской ассоциации центров технического осмотра автотранспортных средств Михаил Будянский.

По оценкам профильной ассоциации, количество станций технического осмотра в Казахстане может сократиться до 300 — примерно столько функционировало до 2016 года, когда действовала разрешительная система. После перехода на уведомительный порядок регистрации число пунктов техосмотра резко выросло. Эксперты полагают, что сокращение количества игроков на рынке повлияет на стоимость услуги. В настоящее время техосмотр обходится в среднем от 3 000 до 7 000 тенге, но в будущем цена может увеличиться вдвое. Тем не менее, как подчеркивают юристы, важнейшим фактором остаётся не цена, а качество проверки, ведь от него напрямую зависит безопасность на дорогах и жизни людей.

«К нам обратился клиент, который попал в ДТП из-за отказа тормозной системы. Чем примечательна эта ситуация? По его словам, он за два дня до ДТП проходил технический осмотр авто. Клиент подозревает, что станция технического осмотра ненадлежащим образом оказала услугу», – отметила юрист Акмарал Хитарова.

Теперь на рынке останутся только честные бизнесмены. Кстати, открытие станции техосмотра с соблюдением всех правил обойдётся в сумму от 17 до 22 млн тенге.

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